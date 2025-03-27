شكرا لقرائتكم خبر عن "سوا سوا".. إعلان مستشفى الناس في رمضان 2025 يخطف قلب وعقل الجمهور برسالته والطاقة الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسم إعلان مستشفى الناس في رمضان 2025، البسمة والبهجة على وجوه الجمهور لما يحمله من مشاهد إنسانية ومزيج مميز بين الطاقة الإيجابية والتفاعل والروح الجميلة التي جمعت النجوم المشاركين في الإعلان والأطفال الذين انتهت فترة علاجهم في المستشفى أو هؤلاء الذين مازالوا يتلقون العلاج بالمجان في مستشفى الناس.

وحظت أغنية "سوا سوا"، غناء النجم تامر حسني، في إعلان مستشفى الناس رمضان 2025، إعجاب وإشادة الجمهور الذي أثني على كلمات الأغنية الرائعة والأداء المميز والمبهج من نجم الجيل تامر حسني، إضافة إلى الإشادة الكبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالحالة الجميلة التي ظهرت على وجوه جميع المشاركين في الإعلان.

إعلان مستشفى الناس في رمضان 2025، الذي اعتبره الجمهور من خلال التعليقات، أفضل إعلان في موسم رمضان 2025، حصد أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال 20 يوم فقط، حيث تميز الإعلان بالطاقة الإيجابية والروح الجميلة للفنانين مع الأطفال المرضى، ورسم البسمة على وجوههم في مشهد إنساني جميل، كما تذكر الجمهور إعلان مستشفى الناس في رمضان 2024 وأغنية "قدها"، ولفتوا إلى أن إعلان مستشفى الناس كل عام يكون الأفضل بفضل الطاقة الإيجابية التي تبثها رسالة الإعلان والأداء المتميز للنجم تامر حسني.

وشارك في إعلان مستشفى الناس إلى جانب النجم تامر حسني، باقة مميزة من كبار النجوم، وهم حسب ترتيب الظهور، النجمة الكبيرة يسرا، والفنانة الكبيرة هند صبري، والنجمة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، والفنانة الكبيرة درة، والفنانة الكبيرة إيمان العاصي، والفنان الكبير أحمد خالد صالح، والمطربة الشابة حنين الشاطر، والفنانة الكبيرة هنا الزاهد، إضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيما اختتم الإعلان بظهور مميز لرجل الأعمال المهندس أيمن عباس، أمين صندوق وعضو مجلس إدارة مستشفى الناس.

أغنية "سوا سوا" من غناء النجم تامر حسني، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، كلمات فلبينو، ميكس وماستر عمار خاطر، اكورديون وائل نجار، بيز جيتار سيكا، طبلة ماجد الصواف، وتريات وجدي الفوي، تسجيل غناء سام محمد.

كلمات أغنية سوا سوا: «يا نعيش يا نعيش يا زعل ما تجيش هما اختيارين غيرهم دا مفيش.. هنا أهو زهق NO.. هنا زيرو إحباط لو جاي في لذاذة تدينا آلو.. ومفيش زعلان هنا في روقان.. هنا في جدعان والقلب كبير.. هنا خفة دم وحب يا عم القلب يضم تَك كتير».

وتقول كلمات الأغنية: «واحنا سوا سوا سوا ولا الهوا يشغلنا.. كل سنة سوا سوا ومعانا هنا ناس حلوة.. فرحة أجدع دوا ومش بتغلى علشان في ناس قلبها على الناس.. واحنا سوا سوا سوا ولا الهوا يشغلنا.. كل سنة سوا سوا ومعانا هنا ناس حلوة.. فرحة أجدع دوا ومش بتغلى علشان في ناس قلبها على الناس».

وتتابع كلمات الأغنية: «حلوين وجامدين وبنغني أهو حوالينا كدا الناس الغاليين.. أفراح ونجاح ومفيش أحزان ولا هم كمان.. باي باي يا جراح.. ومفيش زعلان هنا في روقان.. هنا في جدعان والقلب كبير.. هنا خفة دم وحب يا عم القلب يضم تَك كتير».