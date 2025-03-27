شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يستقبل سفير مصر فى تشيك لبحث فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم، الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمود عفيفي، سفير مصر في جمهورية تشيك.

بحث الجانبان سبل التعاون والتواصل، في الملفات ذات الاهتمام المشترك ، منها التعاون مع دولة تشيك في مجال تنقل الأيدي العاملة، وفتح أسواق العمل أمام الكوادر المصرية، خاصة في قطاع السياحة، حيث أكد الوزير جاهزية الوزارة في توفير الكوادر الماهرة والمدربة، والتي يحتاجها سوق العمل في دولة تشيك.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن مذكرة التفاهم المقترحة من جانب وزارة العمل مع الجانب التشيكي في جميع مجالات "القوى العاملة".

شارك في اللقاء، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.