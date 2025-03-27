شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الإندونيسية: لم نناقش مع أى طرف عن خطط نقل سكان من غزة إلى أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت وزارة الخارجية الإندونيسية ما يثار حول مناقشات دارت مع جاكرتا حول نقل سكان غزة إلى أراضيها.

وقالت: "لم نناقش مطلقا مع أي طرف ولم نسمع أي معلومات عن خطط نقل سكان من غزة إلى إندونيسيا"، وأضافت أنه لا يوجد أي نقاش فضلا عن أي اتفاق بين إندونيسيا وأي طرف بخصوص نقل سكان من غزة إلى الأراضي الإندونيسية.

وأوضحت: "نركز حاليا أكثر على تحقيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية".