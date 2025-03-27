أخبار مصر

وزارة الصحة توضح نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • وزارة الصحة توضح نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية.. إنفوجراف 1/2
  • وزارة الصحة توضح نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية.. إنفوجراف 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 27 مارس 2025 03:44 م
قالت وزارة الصحة والسكان أنه للحماية أثناء التقلبات الجوية يجب متابعة حالة الطقس والانتباه للتنبؤات الجوية مع الحرص على ارتداء ملابس مناسبة وارتداء الكمامات لأنها تحمى من الأتربة وعدوى الفيروسات التنفسية بالإضافة إلى غسل اليدين وتعقيمها بشكل متكرر.

وأكد الدكتور أمجد الجداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فصل الخريف اسوأ من الشتاء في انتشار العدوى لأنه فصل التقلبات الجوية ويساعد على انتشار نزلات البرد والأنفلونزا ومعه موسم المدارس وتنتشر فيه عدوى أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح، أن موسم الخريف معروف عنه أنه موسم انتشار العدوى التنفسية والبرد ونزلة الأنفلونزا أكبر مثير لمريض الحساسية.

وتابع: "الإصابة بالبرد مختلف عن الانفلونزا وعدوى الأنفلونزا شديدة وقد تصيب صاحبها بملازمة السرير وسخوني وممكن يكون لها مضاعفات وبيكون في ارتفاع حرارة وكحة والبرد والأنفلونزا عند مريض الحساسية أسوأ من غيره"، مشيرا إلى أن العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية مجرد الراحة وتناول السوائل.

 


نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements