وزارة الصحة توضح نصائح مهمة للحماية من التقلبات الجوية.. إنفوجراف

وأكد الدكتور أمجد الجداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فصل الخريف اسوأ من الشتاء في انتشار العدوى لأنه فصل التقلبات الجوية ويساعد على انتشار نزلات البرد والأنفلونزا ومعه موسم المدارس وتنتشر فيه عدوى أمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح، أن موسم الخريف معروف عنه أنه موسم انتشار العدوى التنفسية والبرد ونزلة الأنفلونزا أكبر مثير لمريض الحساسية.

وتابع: "الإصابة بالبرد مختلف عن الانفلونزا وعدوى الأنفلونزا شديدة وقد تصيب صاحبها بملازمة السرير وسخوني وممكن يكون لها مضاعفات وبيكون في ارتفاع حرارة وكحة والبرد والأنفلونزا عند مريض الحساسية أسوأ من غيره"، مشيرا إلى أن العدوى الفيروسية لا تحتاج إلى مضادات حيوية مجرد الراحة وتناول السوائل.