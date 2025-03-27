شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء ركاب الغواصة الغارقة فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 على أسماء السياح الذين كانوا على متن الغواصة الغارقة بالغردقة، وهم فيتالى جورديف 39 سنة "روسى الجنسية"، ايروسلاف جورديف 4 سنوات "روسى الجنسية"، كيريل جورديف 4 سنوات "روسى الجنسية"، ليودميلا جورديف 36 سنة "روسى الجنسية"، صوفيا جورديف 13 سنة "روسى الجنسية"، كاترينا زوفا 40 سنة "روسى الجنسية".

ورافيل فاولين 41 سنة "روسى الجنسية"، كريستينا فاولين 39 سنة "روسى الجنسية"، ليانا فاولين 16سنة "روسى الجنسية"، نايليا فاولين 11 سنة "روسى الجنسية"، مانوليا توكلاك 12 سنة "روسى الجنسية"، اليانا بوكو 3 سنوات "روسى الجنسية".

وكاترينا كالموكيفا 38 سنة "روسى الجنسية"، ايفجينا نستريك 62 سنة "روسى الجنسية"، كاترينا كالمويكوفا 38 سنة "روسى الجنسية"، ايفجينا نيسترويك 62 سنة "روسى الجنسية"، كاترين بولدريف 32 سنة "روسى الجنسية"، اندريا بولدريف 32 سنة"روسى الجنسية"، اريانا بولدريف 5 سنوات "روسى الجنسية"، ميروسلاف بولدريف 3 سنوات "روسى الجنسية"، اليسكى بولدريف 45 سنة "روسى الجنسية".

وفيسفولد نيكوليف 11 سنة "روسى الجنسية"، ليوبوف بافليكوفا 62 سنة "روسى الجنسية"، ايلوليا نيكوفرويوفا 40سنة "روسى الجنسية"، جوردى نيكوفرويوفا "روسى الجنسية"، فاديم بورفوكوف 35 سنة "روسى الجنسية"، مارينا بورفوكوف 34 سنة "روسى الجنسية"، رومان بورفوكوف 9 سنوات "روسى الجنسية"، جيرمان بورفوكوف 5 سنوات "روسى الجنسية"، سيرجى ايشيف 39 سنة "روسى الجنسية"، ناتاليا ايشيف 37 سنة "روسى الجنسية"، ايرينا ايشيف 13 سنة "روسى الجنسية"، فيكتوريا ايشيف 8 سنوات "روسى الجنسية"، ايدار فاتكوف 46 سنة "روسى الجنسية"، ريجينا ايمتوفا 45 سنة "روسى الجنسية"، اسكار فاتكوف 14 سنة "روسى الجنسية"، ايدوارد جاكلين 11 سنة "روسى الجنسية"، كارينا جاكلين 9 سنوات "روسى الجنسية"، قسطنطين ايزمالوف 32 سنة "روسى الجنسية"، اولجا ايزمالوف 31 سنة "روسى الجنسية"، انا ايزمالوف 5 سنوات "روسى الجنسية"، فلاديمير جولفن 62 سنة "روسى الجنسية"، مارينا جولفن 62 سنة "روسى الجنسية"، ماريا بوتسينكو 9 سنوات "روسى الجنسية"، داريا بوتسينكو 7 سنوات "روسى الجنسية"، اندرى كارين 51 سنة "روسى الجنسية"، إلينا كارين 12 سنة "روسى الجنسية".

وكانت تعرضت غواصة سياحية اليوم الخميس للغرق فى مدينة الغردقة وكانت تقل على متنها قرابة 45 شخصا، وكذلك 3 طاقم و2 غواصين، ما تسبب فى حدوث وفيات ومصابين من جنسيات مختلفة، وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات القريبة بمنطقة الكوثر بالغردقة.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد تعرض غواصة سياحية تبحر من أحد شواطئ منطقة الممشى السياحى، بتعرضها للغرق وعلى متنها قرابة 45 سائحا من جنسيات مختلفة، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التى وصلت علي الفور لمكان الحادث.

وأكدت المعلومات الأولية، أن 6 ممن كانوا على متن الغواصة لقوا مصرعهم وأصيب 21 آخرين، فيما تم إنقاذ 29 شخصا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.