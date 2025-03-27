شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جنسيات المصابين والوفيات فى غواصة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 على جنسيات المصابين والوفيات فى حادث غرق غواصة الغردقة والتي تعرضت للغرق صباح اليوم وكان من بين المصابين 14 سائح روسى الجنسية و3 مصريين و3 هنود وآخر مجهول، وبذلك يصبح عدد المصابين 21 شخص، بينهم 4 حالتهم خطرة والوفيات بينهم 5 من الجنسية الروسية وأخر مجهول حتى الآن.

وكانت تعرضت غواصة سياحية اليوم الخميس للغرق فى مدينة الغردقة وكانت تقل على متنها قرابة 45 شخصا، وكذلك 3 طاقم و2 غواصين، مما تسبب فى حدوث وفيات ومصابين من جنسيات مختلفة، وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات القريبة بمنطقة الكوثر بالغردقة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد تعرض غواصة سياحية تبحر من أحد شواطئ منطقة الممشى السياحى، بتعرضها للغرق وعلى متنها قرابة 45 سائحا من جنسيات مختلفة، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التى وصلت علي الفور لمكان الحادث.

وأكدت المعلومات الأولية أن 6 ممن كانوا على متن الغواصة لقوا مصرعهم وأصيب 21 آخرين، فيما تم إنقاذ 29 شخص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.