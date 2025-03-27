شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد بيت العائلة المصرية للتهنئة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفد بيت العائلة المصرية، والذي ضم الدكتور محمد أبو زيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية ونائب رئيس جامعة الأزهر سابقا، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية ، والقس ارميا مكرم كاهن كنيسة مارجرجس الساحل مقرر مساعد لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية ، والراهب القس سيدراك افامينا ، والقس موسى تامر كاهن كنيسة القيامة بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، كما حضر اللقاء اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة.

وثمن الدكتور إبرهيم صابر محافظ القاهرة خلال اللقاء دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية التى يقوم بها.

كما استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بديوان عام المحافظة وفد الكنيسة الأرثوذكسية برئاسة القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة، واللواء نبيل رياض والذى زار ديوان عام محافظة القاهرة لتقديم التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه اللقاءات هى تعبير عن محبة كبيرة تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته .