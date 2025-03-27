شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: نستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان حسن بلخى المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، أود أن أتقدم بخالص التهنئة والأمنيات القلبية لكل من نقوم بخدْمتهم في شتى أنحاء إقليم شرق المـتوسط في هذه المناسبة العطرة.

وقالت أنتم شاغلنا الشاغل، واهتمامنا الأول في كل ما نبذله من جهود تستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، أو الاستجابة لحالات الطوارىء الصحية، أو توفيرِ حياة عامرة بِالصحة والعافية لكم ولاحبائكم.

وأضافت، إنه من أقصى المغرب إِلى أقصى باكستان، يواصل موظفو المنظمة عملهم دون كلل أو ملل على مدار العام في جميعِ بلدان وأَراض الإقليم البالغ عددها 22 بلدا وأرضا، حتى تتمتعوا أنتم وَأحباؤكم بموفورِ الصحة والعافية، لذا، يسعدنى أن أهنئكم جميعا وأقول: كل عام وأنتم بِخير وأسال الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذا العيد أنتم وأحباؤكم أعواما عديدة وأَزمِنةً مديدة بالخيرِ واليمن والبركات.