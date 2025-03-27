شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمناء يكرم الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

كرمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والدكتور عبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والقاهرة الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة، حيث أكدت " مدير المديرية عن سعادتها بتصدر القاهرة المركز الأول على مستوى الجمهورية ، معربة عن حرصها ودعمها الكامل للطلاب المتميزين فى كافة المجالات للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

وناشدت الطلاب ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة التنمية وإحداث نهضة حقيقية تحقق آمال وطموح الجمهورية الجديدة.

وتقدمت مدير المديرية بالشكر والتقدير لرئيس المجلس الاعلى للاباء والامناء والمعلمين على دعمة الكامل للعملية التعليمية وأبنائه الطلاب ، كما وجهت الشكر للقائمين على العملية التعليمية وأولياء أمور الطلاب ، للجهود المبذول مع أبنائها الطلاب للوصول إلى القمة ، متمنية للجميع مزيدا من التوفيق والنجاح والتميز.

وتم تكريم الطلاب الأوائل بمبلغ مالى مقدم من عبد الرؤف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين للطالب / حمزة منير محمود ، مدرسة أملاك 3 الثانوية بنين والطالب / كريم محمد عبد الفتاح مدرسة المتفوقين عين شمس والطالب / أحمد عاطف محمد مدرسة التفوقين عين شمس والطالب/ محمد عصام حافظ ومدرسة المتفوقين عين شمس والطالبة /جنة هشام سيد مدرسة العهد الجديد الثانوية بالسلام والطالبة / منة الله زكريا مصطفى مدرسة العهد الجديد الثانوية بنات بالسلام.