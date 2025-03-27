شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستطيع الحامل تناول الفسيخ والرنجة؟..الصحة العالمية تجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عفيفي المستشار الإقليمي لصحة المرأة في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك وبعدها أعياد الربيع، وهى أعياد مرتبطة بتناول الفسيخ والرنجة وهناك سؤال مطروح مهم .. هل تستطيع الحامل تناول الفسيخ والرنجة؟.

وأضاف، إنه بالنسبة للفسيخ فإنه يوجد مشكلتين الأولى، هو إنه سمك نيئ عالى التمليح، فإذا كان لدينا تاريخ من تسمم الحمل أو ارتفاع ضغط الدم فلا ينصح بتناوله على الإطلاق إنما ما يتعلق بكونه سمك نيئ فإنه قد يرتبط بنوع من البكتيريا والسموم أو المعادن الثقيلة، ويؤثر على صحة الأم والجنين هذا بالنسبة للفسيخ، أما بخصوص الرنجة فإذا كانت مطهية بشكل جيد وأكلنا منها كميات بسيطة فلا يوجد منها مشكلة.