شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. حار نهارا ونشاط رياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 28 مارس 2025 الموافق 28 رمضان، طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

كما يشهد اليوم اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 16

الإسكندرية

العظمى 23

الصغرى 13

مطروح

العظمى 21 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 37 درجة

الصغرى 19

قنا

العظمى 38 درجة

الصغرى 20

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 21 درجة