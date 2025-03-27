شكرا لقرائتكم خبر عن وشم كلمة "كافر" بالعربية على ذراع وزير الدفاع الأمريكى يثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الجدل أثارها وشم ظهر بشكل واضح على ذراع وزير الدفاع الأمريكى بيت هيجسيث فى صورة نشرها على حسابه على منصة X، والذى حمل كلمة "كافر" باللغة العربية" بشكل كبير وواضح.

ونشر هيجسيث عدة صور له وهو يؤدى تدريبات مع محاربين فى قاعدة عسكرية، وقال فى منشوره: "أنهيت يومي برفقة محاربي فرقة SDVT-1 في قاعدة PHH المشتركة.. هؤلاء الجنود هم رأس الحربة، خبراء في التخفي والتحمل والفتك.. يخشاهم أعداء أمريكا، بينما يثق بهم حلفاؤنا.. فخورون بقضاء وقت مع أفضل جنود أمريكا".

وفى إحدى الصور، كان الوزير يرفع ذراعه ليظهر عليه بشكل واضح كلمة كافر باللغة العربية مكتوبة بخط كبير.



وشم كلمة كافر

وقالت شبكة "سى إن إن" فى تقرير لها على نسختها العربية إن هذه ليست المرة الأولى التى تثير فيها وشوم الوزير الأمريكى الجدل. فقد أثار وشم لصليب يعود لزمن الحرب الصليبية جدلا، حيث أن هذا الوشم يستخدموه المتعصبون للقومية البيضاء. ورد هيجسيث على هذا الأمر من قبل فى تصريحات لشبكة فوكس نيوز فى يونيو الماضى، وقال: فى النهاية تم اعتبار أنني متطرف أو قومي أبيض بسبب الوشم الذي أحمله من قبل قياديين بوحدتي، لافتا إلى أن الوشم هو وشم ديني موضحا أنه عبارة عن "صليب القدس"، المعروف أيضًا باسم "الصليب الصليبي" أو "Crusader Cross".

ولفتت سى إن إن إلى أن الرمز لا يزال يحمل أهمية دينية وتاريخية، فالصليب الصليبي موجود على علم دولة جورجيا، إلا أن الجماعات اليمينية المتطرفة استولت عليه، واستخدمته لتمثيل أيديولوجية مناهضة للمسلمين، وفقًا لرابطة مكافحة التشهير ومركز القانون الجنوبي، وهما منظمتان تدرسان مجموعات الكراهية.