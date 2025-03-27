شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان العربى بمنهج أولى إعدادى المطور للفصل الدراسى الثانى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفة امتحان مادة اللغة العربية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف المرحلة الإعدادية من الأول حتى الثالث الإعدادى.

فيما يتعلق بالمنهج المطور للصف الأول الإعدادي: يقيس امتحان اللغة العربية نواتج تعلم الصف الأول الإعدادي وفق المنهج المطور للمجالات الآتية: المجال الأول: الاستماع وفهم المسموع، ويقاس من خلال قدرة التلميذ على أن عن أسئلة تتعلق بتفصيلات ومعلومات وردت في النص المسموع مما استمع له كلمات مرادفة مضاد المعنى معطي له ويعدد القرض العام من المادة المسموعة للنص سردي و نقد المسموع وتذوقه، ويقاس من خلال قدرة التلميذ على أن: يميز الحقيقة من الخيال فيما استمع إليه ويتوقع نهاية قصة استمع النهاري ويبدي رأيا مبررا في فكرة أو تصرف ورد في النص المسموح ويحدد التناقض فيما استمع إليه تيميز ما يتصل وما لا يتصل بموضوع النجنش السموع والتقويم التربوي ويميز الأخطاء فيما استمع إليه.

النصوص القرانية الأدبية، والمعلوماتية، والشعرية

- فهم المقروء ونقده، ويقاس من خلال قدرة التلميذ على أن: معنى كلمات أو مصطلحات وردية في سياق النص المقرود ويجيب عن أسئلة تتطلب التوصل إلى معلومات أو تفصيلات وردت في المفروم.د ويميز الفكرة الرئيسة الفقرة محددة أو الفكرة العامة النص المقروم من بين بدائل معطاة له ويحدد العلاقات بين الجمل السبب والنتيجة التعليل المتابع الزمني التأكيد، التفصيل بعد الإجمال)وويميز بين الحقائق والأراء في النص المقروء ويتوقع نهاية أو خاتمة تترتب على ما ورد في الموضوع ويصدر حكما بناء على ما ورد في المادة المقرومة من معلومات أو مواقف ويستنتج قيمة أخلاقية يدعو إليها الكاتب يطرحها في النص القراني ويستنتج وجهة نظر الكاتب من خلال المقروه ويستخدم معلومة أو فكرة وردت في المقروء لاقتراح حل المشكلة من الواقع ويأتي من النص المقزوه بدليل على مقولة أو رأي معطي له.ط وتذوق المقروء وفهمه فهما إبداعيا، ويقاس من خلال قدرة التلميذ على أن: يحدد البيت أو الجملة الأكثر تعبيرا عن فكرة النفس المقروه من بين بدائل معطاة له التعبيرات المجازية التشبيهات التي استخدمها المؤلف في النص) ويميز بين الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي وأغراض الأساليب الإنشائية.ط وتحديد الجمل التي تتضمن سجعا أو الفاظا تنقل في النهايات (القافية) في المقروه وتحديد بعض الألفاظ المتجانسة في النص.

المجال الثالث: الكتابة والتخطيط لكتابة النصوص وانتاجها، ويقاس من خلال قدرة التلميذ على أن: يكتب في واحد من أعراض الكتابة التي درسها في مطور الفصل الدراسي الأول معلوماتية - وصفية الجناعية . مراعية التخطيط للموضوع بتحديد المجال الذي ينتمي له - الهدف الجمهور المستهدف - تحديد الفكر الملائمة للموضوع - استخدام الرسوم والأشكال النظم الفكر)، مثل: يكتب مقالاً وصفها المكان، أو يكتب خطبة المناعية، أو يكتب مقالاً تعريفيا اجتماعيا موظفا ما درسه من قواعد أو يكتب مقابلة شخصية، أو يكتب مقالا الرأي أو يكتب سيرة غيرية بشكل صحيحزمع مراعاة قواعد الإملاء والخط عند الكتابة، ويقاس من خلال قدرة التلميذ على أن: يميز بين ألف الوصل وهمزة القطع، والهمزة المتوسطة على الألف الواو الياء)، والحروف التي تنطلق ولا تكتب والعكس، والألف اللينة في الأسماء والأفعال الثلاثية، والكتابة بخطي الرفعة والنسخ.

- التراكيب النحوية والصرفية كالا- تعرف المفاهيم النحوية والصرفية واستخدامها استخداماً صحيحاً، ويقاس من خلال قدرة التلميذ على أن يطبق قواعد البحر التي درسها في الفصل الدراسي الثاني . دراسته، في لم الله من درجة النحو واليقي يخصص لما سبق إعراب الكلمات وبيان المواضع والتمييز بين الصواب والخطأ في الضبط الإعرابي ودور استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة الامتحانات والتوظيف الصبغ المختلفة للكلمة والضبط الإعرابي للكلمات .

الإملاء : نفيس قدرة الطالب على تطبيق ما درسه من قواعد إملائية.

- ملحوظة مهمة: يراعي في اختيار قطع القراءة ( الأدبية والمعلوماتية ) والنص الشعري المحررة من المحتوى ، أن تكون مطابقة لما درسه التلميذ في المقرر للفصل الدراسي الأول في الموضوعات التي تتناولها، والمفاهيم التي تتضمنها.



وأوضحت أنه فيما يتعلق بمنهج الصفين الثاني والثالث الإعدادي: يقيس امتحان اللغة العربية نواتج تعلم الصف الثاني والثالث الإعدادي للمجالات الآتية:

مجال الكتابة التعبير الإبداعي - الوظيفي - الخط - الإملاء):

واختيار الفكر وترتيبها بصورة صحيحة والكتابة في موضوعات متنوعة إبداعية ووظيفية مع مراعاة القواعد النحوية والإملائية وكتابة الحروف والكلمات والجمل العربية كتابة صحيحة واضحة.ط وكتابة الكلمات والجمل كتابة صحيحة (الملالية) ومجال القراءة والنصوص والتذوق الأدبي وفهم النص المقررة فيما جيدا وفهم مضمون النص وتحليله ونقده وتفوق جماليات الأعمال الأدبية والاستمتاع بها واستخدام الألفاظ والجمل النصيحة والاستعانة بالصور الجمالية ومجال التراكيب اللغوية والقواعد وتعرف التراكيب اللغوية والقواعد واجابة الامتحانات والته

ثالثا: الضوابط العامة للورقة الامتحانية على مستوى المرحلة: قويم التربوي ومستويات تحصيل الطرحة

الكون قادرة على التمييز بين من تغطى الأسئلة مستويات الصعوية المختلفة، وتكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود حدود المقرر الدراسي المستهدف وتتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق . الوزن النسبي لها وتتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الأصعب وتوازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرة المعرفية المختلفة وتكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها العربية .

وشددت على أنه يجب أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي التاريخ وجودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها، حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور السما وتقيس أسئلة الامتحان مقرر الفصل الدراسي الثاني وفق التوزيع الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، وتغطي في الدور الثاني مقرر الفصلين مع إعطاء نسبة ٨٠% المحتوى الفصل الدراسي الثاني ويراعي في موضوعات التعبير أن تكون :

منطقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم.

مواكبة الطبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.

فيها قدر من الحرية للطالب في اختيار ما يكتب فيه من بين الختيارات

فرصة الإظهار قدرة الطالب على التأمل والتفكير المتعمق، والتخيل، وانتاج الفكر، واختيار أسلوب عرضها

وترتيبها والربط بينها، والاستعمال التسليم للغة، وتنظيم الكتابة.

إجرائية في صياغتها بحيث يحدد - بدقة - المطلوب الكتابة فيه، وعدد الأسطر المطلوبة، والمعايير التي

سوف تقدر الدرجة في صوتها.

يراعي في تصحيح التعبير ) وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - سلامة الأسلوب - سلامة اللغة وضوح الخط).

العام الدراسي العالي من الرام الواسعة الاستمة

أن تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذي الموضوع الواحد قدرة الطالب على :-

استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية .

استخلاص النتائج والمغزى من القصة .

الشير بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.

اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.

استنتاج إيحاءات بعض الألفاظ الواردة في القصة ودلالاتها.

أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب على :

. استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص .

إبداء الرأي في بعض المواقف.

. ربط الحقائق بعضها ببعض، وربطها بما يدور في المجتمع.

. التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.

. تفوق إيحاءات الكلمات وتمكنها من موضعها في النص.

. المقارنة بين الأفكار والآراء والمفاضلة بينها في ضوء معايير موضوعية واضحة.

. استخلاص النتائج من الموضوع المقدم له. امتحانات والتقويم وأن تقيس أسئلة النصوص قدرة الطالب على :-

فهم النص بأفكاره العامة والجزئية وتذوق مدى ملائمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وايماءاتها وتذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأى وأن تقيس أسئلة النحو قدرة الطالب على : مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة والقدرة على تطبيق بعض القواعد النحوية التي درستها الطالب في هذا العام بنسبة لا تقل عن ٨٠% وبنسبة و٢٠ تقريباً مما درسه في الأعوام السابقة ومهارة المطالب في التمييز بين الصواب والخطأ في الضبط الأعرابي وقدرة الطالب على توظيف الصبغ المختلفة للكلمة ومهارة الطالب في استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة وقدرة الطالب على الضبط الإعرابي للكلمات وأن تقيس أسئلة الإملاء قدرة الطالب على تطبيق ما درسه من قواعد إملائية.