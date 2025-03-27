شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره اللبنانى ضرورة الانسحاب الفورى للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرى اتصال هاتفي اليوم الخميس بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ونظيره اللبناني "يوسف رجى".

أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع الجانب المصري للتعاون مع الجانب اللبناني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مشيرًا إلى استعداد مصر للمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنية الأساسية في لبنان، وتناول في هذا السياق تطلع مصر لانعقاد اللجنة المشتركة العليا بين البلدين في أقرب وقت. وأكد أن مصر ستواصل تقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيق وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل.

كما تناول الاتصال تطورات الوضع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان في مواجهة التحديات الأمنية، معيدًا التأكيد على رفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب اللبناني الشقيق. كما أشار إلى ضرورة التنفيذ والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار ١٧٠١، وأهمية التطبيق الكامل والمتزامن للقرار من جانب كل الأطراف دون انتقائية.