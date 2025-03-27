شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التماثل للشفاء بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة أصابته بدور برد شديد، نظراً لحالة التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد منذ منتصف شهر رمضان، ما بين ارتفاع فى درجات الحرارة وانخفاض حاد فيها، مما استدعى إلغاء كافة ارتباطاته بناءً على طلب من الطبيب المعالج، وبالفعل قام مكتب فضيلته بإلغاء كافة ارتباطات شيخ الأزهر، كما لم يتمكن من حضور احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعرب عن بالغ تقديره، لفضيلة الإمام الأكبر - متمنياً له الشفاء - وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، علي تكرمه بالاطمئنان علي صحته، ودعاءه بالشفاء، ومشاعره الراقية.

كما تقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر للشعب المصري؛ مسلمين ومسيحيين، ولكل من تفضل بالسؤال عنه وتكرم بالدعاء له بالشفاء من داخل مصر وخارجها، شاكرًا للجميع هذا الاهتمام المخلص والصادق، والذي كان له أكبر الأثر في تخفيف حدة هذه الوعكة، وتراجع آثارها والحمد لله.