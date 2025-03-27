شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء ووزير الداخلية بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسته، في برقيته، عن خالص تهانيه القلبية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وجميع ضباط وأفراد جهاز الشرطة المصرية، بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق.

كما أشاد قداسة البابا بجهود الحكومة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، ودور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، داعيًا الله أن يوفق هذه الجهود لتحقيق الخير والتقدم والرخاء، وأن ينعم الوطن بمستقبل مشرق يحقق آمال أبنائه وترسيخ الأمان في ربوع البلاد.