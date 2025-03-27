شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصل التسمم الممبارى متوفر بشكل كافئ فى المنشآت الطبية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مصل التسمم الممبارى متوفر بشكل كافئ فى المستشفيات ويتم صرفة بالمجان فى جميع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أعراض الإصابة بـ التسمم الممباري بسبب تناول الفسيخ الفاسد والتى تمثلت فى:

- زغللة بالعين.

- إزدواج الروية.

-جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق.

-صعوبة في البلع الدوار، وضعف بالعضلات ضيق في التنفس

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه في حالة ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي إلى أن قطاع الطب الوقائي، يقوم بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية للتأكد من إتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى الفحص الظاهري للمنتجات، وسحب عينات لفحصها معمليًا والتأكد من سلامتها قبل تقديمها للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.