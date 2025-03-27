شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسته، في برقيته، عن خالص تهانيه القلبية لوزير الأوقاف وفضيلة المفتي وجميع العاملين بالوزارة ودار الإفتاء، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم.

كما أشاد بالدور التنويرى الذى تقوم به الأوقاف فى نشر قيم التسامح والعيش المشترك، داعيًا الله أن يبارك جهودهم المخلصة لتعزيز الوعى الدينى وترسيخ مبادئ المحبة والسلام فى المجتمع، ودور دار الإفتاء في نشر الوعى وتعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك.