شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإنقاذ 29 آخرين فى غرق غواصة سياحية بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت غواصة سياحية اليوم الخميس للغرق فى مدينة الغردقة وكانت تقل على متنها قرابة 45 شخصا، مما تسبب فى حدوث وفيات ومصابين من جنسيات مختلفة، وتم نقل المصابين لإحدى المستشفيات القريبة بمنطقة الكوثر بالغردقة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد تعرض غواصة سياحية تبحر من أحد شواطئ منطقة الممشى السياحى، بتعرضها للغرق وعلى متنها قرابة 45 سائحا من جنسيات مختلفة، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الإسعاف والجهات المختصة التى وصلت علي الفور لمكان الحادث.

وأكدت المعلومات الأولية أن 6 ممن كانوا على متن الغواصة لقوا مصرعهم وأصيب 9 آخرين، فيما تم إنقاذ 29 شخص وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.



