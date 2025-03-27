شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم تأجيل امتحان شهر إبريل لصفوف النقل.. التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لم يتم تأجيل امتحان إبريل لـ صفوف النقل والامتحان سوف يعقد خلال الفترة من 22 لـ 30 أبريل المقبل لمدة 8 أيام من حق كل مديرية تمتحن أي وقت خلال الفترة المحددة.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية من يوم السبت الموافق 29 مارس 2025 وحتى يوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون أجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق 5 إبريل 2025.