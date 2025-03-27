شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ وزير الدفاع والقوات المسلحة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسته، في برقيته، عن خالص تهانيه القلبية لوزير الدفاع وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، من ضباط وضباط صف وجنود، مشيدًا بجهودهم المخلصة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

كما توجه بالدعاء أن يمنحهم الله الصحة والقوة، وأن يساندهم في أداء رسالتهم الوطنية السامية لمواجهة التحديات وصون مقدرات البلاد.