شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب قداسة البابا، في برقيته، عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر وجميع العاملين في الأزهر الشريف بكافة قطاعاته، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

كما أشاد قداسته بجهود الأزهر في نشر الوعي والفكر المستنير، وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك، مؤكدًا على أهمية دوره في تعزيز قيم التعايش والوحدة الوطنية. واختتم برقيته بالدعاء أن يحفظ الله فضيلة الإمام الأكبر ويوفقه في رسالته لخدمة الوطن.