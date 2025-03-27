شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة نائبًا عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

قالت محافظة القاهرة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أناب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 28 رمضان 1446هـ الموافق 28 مارس 2025، وذلك بـ مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدى صلاة فجر اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، بمسجد السيدة نفيسة، رضى الله عنها- بالقاهرة، حيث كان فى استقباله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشهد المسجد أعمال تطوير نفذتها الهيئة الهندسية في المسجد ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وتأسس المسجد بالشكل الذى هو عليه الآن 1897 ميلاديا بناء على توجهات أمر بها الخديوى عباس حلمى الثاني، وذلك بعدما أتلف المسجد على إثر حريق هائل فى سنة 1310 هجرية 1892 ميلاديا، عند دخول المسجد نجد الوجهة الرئيسية له يتوسطها مدخل بارز ومرتفع تغطيه طاقية بنيت على الطراز المملوكي، ويؤدى هذا المدخل إلى (دركاة) تصل داخل المسجد، وهو عبارة عن حيز مربع تقريبا مسقوف بسقف خشبى منقوش بزخارف حربية جميلة ويعلو منتصف البائكة الثانية منه شخشيخة مرتفعة، وهذا السقف محمول على ثلاثة صفوف من العقود المرتكزة على أعمدة رخامية مثمنة الأضلاع.