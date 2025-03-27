شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تنتهى من توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الانتهاء من توزيع عدد مليون كرتونة مواد غذائية هذا العام بقرى ونجوع ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة، وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة فى أيام وليالي الشهر الكريم وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى تؤكد دائما على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني، بدعم القيادة السياسية التي تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

وقال محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية أن نطاق عمل الجمعية يتضمن كافة أنحاء الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية التي تحظى باهتمام المسئولين عن الجمعية، والتي لا يمكن الوصول إليها، تحت إشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وبالتعاون مع أكثر من 7 آلاف جمعية أهلية صغيرة، لضمان وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلي موضحًا ان الجمعية استهدفت في التوزيع الاسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من الارامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوى الهمم وذلك بالمجان تمام على مدار شهر رمضان المبارك، لافتّا أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وقدم الشكر إلى المسؤولين بالمحافظات من المحافظين ومديريات التضامن الاجتماعي لتسهيل عمل الجمعية حتى يتم تقديم أفضل الخدمات للبسطاء وغير القادرين لافتا إلى أن التكافل والتضامن من أساسيات المجتمع المصري وأن مبدأ التكافل مع التنمية هو شعار جمعية الأورمان، الأمر الذى يسهم فى تضيق الفجوة بين طبقات المجتمع، وأن مصر دائما بخير طالما هناك رجال يؤثرون العمل بكل صدق من اجل خدمة الوطن والمواطنين، وأن الجمعية متواجدة في كل مكان لتنشر الخير في أنحاء مصر من حلايب وشلاتين وحتى طابا.

ويأتى توزيع الكراتين الغذائية فى شهر رمضان ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.