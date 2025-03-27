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هيئة الدواء المصرية توجه نصائح هامة لمرضى القولون العصبى فى رمضان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 27 مارس 2025 01:01 م

كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة  لمرضى القولون العصبي خلال شهر رمضان والتى تتضمن :-

- تناول الأغذية الغنية بالألياف

- تناول الكثير من السوائل

- تناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدا

- تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل

- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

- ممارسة التمارين بانتظام


نصائح هامة لمرضى القولون العصبى

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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