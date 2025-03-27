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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية توجه نصائح هامة لمرضى القولون العصبى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 27 مارس 2025 01:01 م
كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة لمرضى القولون العصبي خلال شهر رمضان والتى تتضمن :-
- تناول الأغذية الغنية بالألياف
- تناول الكثير من السوائل
- تناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدا
- تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل
- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
نصائح هامة لمرضى القولون العصبى
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