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كشفت هيئة الدواء المصرية عن سلسلة من النصائح الهامة لمرضى القولون العصبي خلال شهر رمضان والتى تتضمن :-

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية توجه نصائح هامة لمرضى القولون العصبى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية