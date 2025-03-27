شكرا لقرائتكم خبر عن طرق صرف معاشات أبريل 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الخميس في صرف معاشات أبريل 2025، من خلال البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى ATM والمحافظ الإلكترونية، وذلك لما يقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير منظومة المعاشات ،بما يحقق راحة أكبر للمستفيدين.

على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ضوابط تسوية المعاش، فنصت المادة 24، على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.