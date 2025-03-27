شكرا لقرائتكم خبر عن الشهداء فى الذاكرة.. "لكل أجل كتاب" أخر ما كتبه عمرو القاضى قبل استشهاده والان مع تفاصيل الخبر

في قلب كل شهيد، قصة بطولة لا تموت، وتضحية نقشها التاريخ بحروف من نور، في هذه السلسلة، نقترب أكثر من أسر شهداء الشرطة والجيش، نستمع إلى حكاياتهم، نستكشف تفاصيل حياتهم، ونرصد لحظات الفخر والألم التي عاشوها بعد فراق أحبائهم.

هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، لم يرحلوا عن ذاكرة الوطن ولا عن قلوب ذويهم من خلال لقاءات مؤثرة، نروي كيف صمدت عائلاتهم، وكيف تحولت دموع الفقد إلى وسام شرف يحملونه بكل اعتزاز.

هذه ليست مجرد حكايات، بل رسائل وفاء وتقدير لمن بذلوا أرواحهم ليحيا الوطن.

الشهيد البطل النقيب عمرو القاضي الذى ولد في قرية "ساقية المنقدي" بمركز أشمون في محافظة المنوفية، الذى زاد بروحه الطاهرة مع زملائه من أبطال الداخلية خلال عملية إرهابية نفذها مجموعة من خوارج العصر من التابعين للتنظيمات التكفيرية في سيناء يوم عيد الفطر المبارك، على كمين البطل 14 بالعريش في شمال سيناء، حيث ظل البطل صامدا مع باقى زملائه الأبرار الذين نالوا الشهادة هم أيضا خلال دفاعهم عن الكمين في وجه العناصر التكفيرية، كما ظهر واضحا في أحد المقاطع الصوتية له خلال تحدثه مع قيادته أن جميع أفراد الكمين استشهدوا، وأنه أصيب بــ3 طلقات وأنه في طريقه للشهادة، كما ظهر بطولة الشهيد أيضا خلال المقطع الصوتى وهو ينادى على أحد العناصر التكفيرية خلال الاشتباك " لو تعرف تعالا يلا قرب هنا "، لينال الشهادة بعدها برصاص الغدر.

من جانبها، قالت والدة الشهيد عمرو القاضي، إن نجلها الشهيد كان دائما ما يحدثها منذ تخرجه فى الكلية عن تمنيه وحبه للشهادة، مضيفة أنه أيضا كان دائم الكتابة على حسابه الخاص أنه سوف يفارق الحياة شهيدا وأنه لا يتمنى من هذه الدنيا غير أن يلقى ألله شهيد، لافتة إلى أن من ضمن آخر الأشياء التي دونها على حسابه الشخصى "فيس بوك" " لكل أجل كتاب، عيدوا انتم وأنا هستناكم هنا"، " ربما الموت يقترب منى، وأنا لا أشعر به لطفك يا الله فى سكرة موتى أن تكون خاتمتى حسنة ثم الجنة".