شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق التشغيل التجريبى لخط صرف صحى لحل مشكلة الطفح ببشتيل والان مع تفاصيل الخبر

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إشارة بدء التشغيل التجريبي لمشروع خط الصرف الصحي بقطر 1200 مم وبطول 2.5 كم بمركز ومدينة أوسيم، والذي سيساهم في حل مشكلة الطفوحات المزمنة التي كانت تعاني منها مناطق بشتيل والمتربة والحفرية والمصفي ومسجد عبد الرحمن والمدينة المنورة واستيعاب كافة تصرفات المناطق المخدومة بالصرف الصحي.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الخط الجديد سيساهم في حل مشكلة الطفوحات الناتجة عن عدم تحمل الشبكة القديمة لحجم التصرفات نتيجة الكثافات السكانية العالية والبناء العمراني غير المخطط ونقل حجم التصرفات المتوقعة إلى محطة رفع بولاق الحلزونية وتخفيف الضغط على محطة رفع بشتيل.

وأشار إلى أن المشروع يعد من المشروعات المتعثرة التي كان العمل بها متوقفًا منذ سنوات وتم تسريع وتيرة الأعمال نظرًا لأهميته في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



مشروع خط الصرف الصحي فى مركز ومدينة أوسيم

وأضاف المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المرحلة الثانية من المشروع بهدف تدعيم وتغطية باقي الشوارع المخدومة بالجهود الذاتية وإدخال خدمة صرف صحي دائمة مخططة إذ إن المنفذ حاليًا غير مطابق للمواصفات والمناسيب الهندسية كما سيتم إدراج تلك الشوارع ضمن خطط الرصف والتطوير المستقبلية.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية المختصة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لسرعة البدء في استكمال المرحلة الثانية من المشروع لما له من أهمية في الارتقاء بالبنية التحتية وخدمة المواطنين.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الذي ساهم في إنجاز العديد من المشروعات لتحسين كفاءة البنية التحتية.



محافظ الجيزة يطلق التشغيل التجريبي لخط صرف صحى

وأكد المحافظ أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يأتي على رأس أولويات أجندة عمل المحافظة مشددًا على وضع رؤى مستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية والسعي نحو تنفيذها للوصول إلى حلول جذرية لمشكلات ضعف ضغوط المياه بالبؤر الساخنة ودعم كافة المناطق غير المخدومة بخدمة الصرف الصحي.

رافق المحافظ خلال جولته إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة، ومحمود حسين رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد عبد العظيم مسؤول الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وحازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، ومحمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.