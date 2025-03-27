شكرا لقرائتكم خبر عن كسوف للشمس فى نهاية شهر رمضان لن تراه مصر والمنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الكرة الأرضية، بعد غد السبت كسوفا جزئيا للشمس، لن يكون مرئيا في مصر والمنطقة العربية، ويتزامن توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال المقبل.

من جانبه، قال الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الكسوف سيبدأ في الساعة 10:50:35 صباحا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات وثلاث وخمسين دقيقة تقريبا، وستصل ذروته في الساعة 12:47:18 ظهرا، حيث يغطي قرص القمر نحو 94% من قرص الشمس، لينتهي الكسوف في الساعة 12:43:36 ظهرا.

وأوضح أن الكسوف سيكون مرئيا في مناطق تشمل أوروبا، وشمال آسيا، وشمال وغرب أفريقيا، وجزءا كبيرا من أمريكا الشمالية، وشمال أمريكا الجنوبية، والمحيط الأطلسي، والقطب الشمالي.

من ناحيته، أكد الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، أن ظاهرتي الكسوف والخسوف تتيحان التأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية، حيث تعكس هذه الظواهر حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وأضاف أن الكسوف الشمسي يحدث عند الاقتران، أي قبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يكون القمر بين الأرض والشمس، مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس جزئيا أو كليا، أما الخسوف القمري، فيحدث عند التقابل، أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا، حيث تكون الأرض بين الشمس والقمر.

بدوره، أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد، أن كسوف الشمس لا يحدث إلا عندما يكون القمر محاقا، أي عندما يقع بين الشمس والأرض، فيسقط ظله على الأرض ،بينما لا يحدث خسوف القمر إلا عندما يكون القمر بدرا، أي عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيسقط ظل الأرض على القمر.

وأشار إلى أن الفترة الفاصلة بين أي كسوف شمسي وخسوف قمري تكون عادة نحو أسبوعين، وهي المدة بين المحاق والبدر.

يذكر أن الأرض شهدت خسوفا كليا للقمر في 14 مارس الجاري، تزامن مع بدر شهر رمضان، ولم يكن مرئيا في مصر والمنطقة العربية، ومن المتوقع أن تشهد الكرة الأرضية خلال عام 2025 خسوفا كليا للقمر في 7 سبتمبر، وكسوفا جزئيًا للشمس في 21 سبتمبر.



