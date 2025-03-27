شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد مصر تتزين بالمصلين فى ليلة السابع والعشرين من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة التهجد في ليلة السابع والعشرين من رمضان بمسجد العلي العظيم بألماظة، وسط حضور كثيف من رواد المسجد، وبحضور الدكتور خالد صلاح، مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمد قرني، مدير إدارة أوقاف شرق القاهرة.

وقد تزينت مساجد مصر بالمصلين في ليلة السابع والعشرين من رمضان، وتألقت المساجد بهجةً وبهاءً احتفاءً واحتفالًا بهذه الليلة المباركة، حيث امتلأت عن آخرها بالراكعين والساجدين والمبتهلين والمعتكفين من كافة الأعمار، اغتنامًا لفضل هذه الليلة العظيمة، راجين الله سبحانه أن ينعم عليهم بليلة القدر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف تخصيص 6240 ساحة على مستوى الجمهورية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تستوعب أعدادًا كبيرة من المصلين، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرصة أمام الجميع لأداء الصلاة في أجواء منظمة تليق بهذه المناسبة المباركة.