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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح خطوات فحص المقبلين على الزواج.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 27 مارس 2025 11:57 ص
1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.
2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.
3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.
4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.
5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.
خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج
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