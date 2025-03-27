شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد الدكتور قنديل أن هذه المناسبة تأتى فى ظل إنجازات كبيرة حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بالجهود الوطنية المخلصة التى تسهم في تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، وترسخ أسس الاستقرار والبناء، متمنيًا لمصر مزيدًا من الأمن والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة.

كما تقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهاني إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والسعادة، داعيًا الجميع إلى استلهام روح العيد في نشر المحبة والتسامح، ومواصلة العمل الجاد من أجل رفعة الجامعة والوطن.