شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تموين القاهرة تضبط 2.8 طن فسيخ وسردين غير صالحة والان مع تفاصيل الخبر

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، برفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف الحملات على الأسواق، للتأكد من صلاحية السلع وتوافر كافة الخدمات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين، ومباحث التموين، والأحياء.

وطالب محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم، والدواجن المجمدة والطازجة، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها، ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك، وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بعدة حملات على الأسواق تمكنت خلالها من ضبط 2 طن و812 كجم فسيخ وسردين ورنجة وملوحة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، كما تم ضبط 3 طن و371 كجم مقطعات لحوم ، ومفروم ، وكفتة وسجق ، ولحوم ، ودواجن ، وكبدة، مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير 25 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم حفاظًا على صحة المواطنين .