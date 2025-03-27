شكرا لقرائتكم خبر عن 4 كليات تقترب من التتويج فى الموسم الثالث لمسابقة عباقرة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن تأهل 4 كليات إلى الدور نصف النهائي من مسابقة عباقرة جامعة حلوان في موسمها الثالث، وهي كليات هندسة المطرية، الطب، التربية، والآداب. ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور نصف النهائي يوم الإثنين 7 أبريل 2025، على أن تُختتم فعاليات المسابقة بالمباراة النهائية وحفل التكريم يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025.

تقام المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتهدف المسابقة إلى صقل مهارات الطلاب الفكرية والثقافية، وتنمية قدرتهم على التفكير النقدي والتحليلي في مختلف المجالات العلمية والأدبية.

و أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تكوين شخصية الطالب الجامعي، مشددًا على أن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تعد إحدى المبادرات المتميزة التي تعزز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتوفر لهم منصة حقيقية لاختبار معارفهم ومهاراتهم في بيئة تنافسية محفزة. وأعرب عن تطلعه لمنافسة قوية بين الفرق المتأهلة، متمنيًا التوفيق لجميع المشاركين في المسابقة.

وتتولى لجنة التحكيم مهام التقييم وفقًا لمعايير دقيقة، وتضم كلًا من الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية السابق ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، الدكتور عادل حسين أبو زيد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتور عبد الفتاح بدر، عضو هيئة التدريس بكلية العلوم، والدكتور خالد عبد العظيم، عضو هيئة التدريس بكلية التربية. كما تشرف على إعداد الأسئلة لجنة متخصصة مكوّنة من الدكتور أحمد محمد يوسف، عضو هيئة التدريس بكلية التربية، والدكتور هلال أحمد سليمان محمد، عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وتُقام فعاليات المسابقة تحت إشراف اللواء محمد ابو شقة امين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات، والدكتورة رحمة فوزي، منسق المشروع، وذلك لضمان تنظيم المسابقة وفق أعلى معايير الاحترافية والدقة.



مواعيد مباريات الدور قبل النهائى