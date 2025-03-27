أخبار مصر

مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو

0 نشر
0 تبليغ

  • مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو 1/5
  • مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو 2/5
  • مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو 3/5
  • مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو 4/5
  • مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم

الخميس، 27 مارس 2025 11:44 ص

حصل مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم، على المركز الأول والحصول على كأس بطولة الجيزة الرسمية للووشو كونغ فو تحت 12 سنة بنين وبنات والتى أقيمت على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالصفا.

وتم تصعيد اللاعبين للبطولة الجمهورية الأسبوع المقبل، بعد حصول على 10 ميدالية ذهبية بالمركز الأول، وحصد ٣ ميدالية فضية بالمركز الثاني، وحصد 2 ميدالية برونز بالمركز الثالث.

وتضمن قائمة أبطال الووشو كونغ فو تحت 12 سنة الفائزين بالمركز الأول رؤى سعيد، وروضة رجب، رودينا طاهر، روقيه محمد يحيى، منه الله حماده، خديجة احمد، احمد محمد احمد، ادم محمد محمود، مازن مجدى عرفه، مالك محمد فتحي.

وجاء في المركز الثانى كلا من، لوجين محمد، وعلى طه، ومحمد كريم، وفى المركز الثالث كل من يوسف احمد، وحمزه محمد.

وتميز أداء اللاعبين بالاحترافية من حيث الاداء الفني والمهارى تحت قيادة رئيس الجهاز الفنى للفريق كابتن عمر أمين ، ومدربين عام الفريق كابتن أحمد مفرح وكابتن محمد يحيى وكابتن كريم طارق وكابتن محمد ثابت وكابتن بسنت محمد واشراف نهاد جاد مسئول الكونغ فو بمركز التنمية الشبابية بالصفا والدكتور محمد على عبدالحميد رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب.

ابطال الوشو كونغ فو تحت ١٢ سنة
ابطال الوشو كونغ فو تحت ١٢ سنة

 

تكريم ابطال للوشو كونغ فو تحت ١٢ سنة
تكريم ابطال للوشو كونغ فو تحت ١٢ سنة

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

حمل كأس الووشو كونغ فو
حمل كأس الووشو كونغ فو

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا