شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم يحصد 10 ذهبيات ببطولة الجيزة للووشو كونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

حصل مركز تنمية شبابية الصفا بالهرم، على المركز الأول والحصول على كأس بطولة الجيزة الرسمية للووشو كونغ فو تحت 12 سنة بنين وبنات والتى أقيمت على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالصفا.

وتم تصعيد اللاعبين للبطولة الجمهورية الأسبوع المقبل، بعد حصول على 10 ميدالية ذهبية بالمركز الأول، وحصد ٣ ميدالية فضية بالمركز الثاني، وحصد 2 ميدالية برونز بالمركز الثالث.

وتضمن قائمة أبطال الووشو كونغ فو تحت 12 سنة الفائزين بالمركز الأول رؤى سعيد، وروضة رجب، رودينا طاهر، روقيه محمد يحيى، منه الله حماده، خديجة احمد، احمد محمد احمد، ادم محمد محمود، مازن مجدى عرفه، مالك محمد فتحي.

وجاء في المركز الثانى كلا من، لوجين محمد، وعلى طه، ومحمد كريم، وفى المركز الثالث كل من يوسف احمد، وحمزه محمد.

وتميز أداء اللاعبين بالاحترافية من حيث الاداء الفني والمهارى تحت قيادة رئيس الجهاز الفنى للفريق كابتن عمر أمين ، ومدربين عام الفريق كابتن أحمد مفرح وكابتن محمد يحيى وكابتن كريم طارق وكابتن محمد ثابت وكابتن بسنت محمد واشراف نهاد جاد مسئول رياضة الكونغ فو بمركز التنمية الشبابية بالصفا والدكتور محمد على عبدالحميد رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب.



ابطال الوشو كونغ فو تحت ١٢ سنة



تكريم ابطال للوشو كونغ فو تحت ١٢ سنة



جانب من التكريم