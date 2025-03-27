شكرا لقرائتكم خبر عن حركة ميناء دمياط.. استقبال 58131 طن بضائع وتداول 22 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18365 طن تشمل: 3718 طن كلينكر و 14647 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58131 طن تشمل : 18630 طن ذرة و 10810 طن قمح و 6788 طن حديد و 1686 طن ابلاكاش و 1300 طن فول و 12000 طن فول صويا و 6917 طن خردة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1499 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 814 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2244 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129107 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 58560 طنًا .

كما غادر عدد 2 وحده نهرية ( بارج ) بعد ان قاما بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1420 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6179 حركة .