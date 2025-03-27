شكرا لقرائتكم خبر عن "FOUNDERZ" مشروع تخرج لطلاب بإعلام القاهرة لدعم رواد الأعمال الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أطلق طلاب شعبة الإعلام الرقمي بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، مشروع تخرجهم تحت عنوان "FOUNDERZ"، وهو منصة خدمية متكاملة تهدف إلى دعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب، خاصة الشباب من مواليد Generation Z، على دخول عالم ريادة الأعمال.

ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب بالمعرفة الأساسية والخبرات اللازمة لبدء مشروعاتهم وتطويرها، إلى جانب تقديم الإرشاد والإلهام من خلال تسليط الضوء على تجارب ناجحة لشباب استطاعوا تحقيق إنجازات في هذا المجال، كما يسعى المشروع إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن المشروع تحت إشراف الدكتور محمد خليل، مدرس الصحافة في إعلام القاهرة، وفريق العمل يضم: نورهان محمد، ندى حسام، مريم محمد نبوي، سما أحمد، فرح سعد عبدالراضي، دنيا مدحت، ميار أحمد، ندى عبدالعزيز، سارة طارق، أحمد محمد حنفى، مريم أنور، شهد عبدالوهاب، شهد أحمد، سيف الدين محمد، رنا وليد، همسة تامر.