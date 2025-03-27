شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروع خط الصرف 1200مم لحل مشكلة الطفوحات فى بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، الرسومات الهندسية لمشروع خط الصرف الصحي 1200 مم، لحل مشكلة الطفوحات بمناطق بشتيل والمتربة والحفرية.

وأعلن محافظ الجيزة، أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي بصدد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحى المتهالكة بمدينة أبو النمرس، وذلك استجابةً لمطالب المواطنين ورفعًا للمعاناة التي استمرت على مدار عدة سنوات.

وأوضح أن مركز ومدينة أبو النمرس يعاني من وجود 13 هبوطًا في شبكات الصرف الصحي بشوارع 6 أكتوبر وأحمد بدوي ومحيط مركز الشرطة بمدينة أبو النمرس، مما يؤدى إلى تكرار طفوحات الصرف الصحي.

ووجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالتعاون مع الشركة المنفذة لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع لضمان الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن نظرًا لأهميته فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.



