شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تهنئ رئيس جامعة أسوان بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

قدم وفد العلاقات العامة من الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، بمشاركة الأب أمجد عزت، بتقديم التهنئة إلى الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار تعزيز روح المواطنة والتآخي والمحبة، ونيابةً عن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للاقباط الكاثوليك.

وأعرب الوفد الكنسي عن خالص أمنياته لقيادة الجامعة، وجميع العاملين بها، وللشعب المصري أجمع، بمزيد من التقدم والسلام والرخاء، مؤكدًين حرص الكنيسة الكاثوليكية على المشاركة الفعالة في مختلف المناسبات الوطنية والدينية والثقافية والاجتماعية، بما يعكس دورها الإيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز قيم العيش المشترك.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية، في ترسيخ مبادئ التسامح والانتماء.