شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تهنئ مدير أمن الأقصر ورئيس جامعة طيبة بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة لـ الأقباط الكاثوليك، وبصحبته الأب ماركو ناجي، وكيل عام المطرانية، والأب بولس فاروق، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالمريس، وذلك لتقديم التهنئة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لـ اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر.

وفي أجواء من المحبة والمودة، قدم الأنبا عمانوئيل، باسم كل أسرة الإيبارشية أصدق التهاني القلبية لـ اللواء، وكافة مساعديه، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة، والعالم أجمع بالخير والأمن والأمان. كما أعرب مدير أمن الأقصر عن سعادته بهذه الزيارة والتهنئة، التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري.

كما توجه الأنبا عمانوئيل عياد، إلى مقر جامعة طيبة التكنولوجية، وذلك لتقديم التهنئة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور علي حمدان العربي، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية.

أثناء زيارة جامعة طيبة

وفي جو من المحبة والألفة، قدم الأنبا عمانوئيل باسم كل أسرة الإيبارشية أصدق التهاني القلبية للدكتور عادل زين الدين، ولجميع العاملين بالجامعة، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصرنا الحبيبة، قيادةً، وشعبًا، ومنطقتنا الشرق أوسطية، والعربية، والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، مؤكدًا على أهمية تعزيز أواصر المحبة، والتعاون بين جميع فئات المجتمع المصري، انطلاقًا من قيم التسامح والسلام، التي تدعو إليها جميع الأديان.