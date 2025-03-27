شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تعلن إنقاذ 4 سلاحف بحرية فى دمياط ونقلهم لمحمية أشتوم الجميل والان مع تفاصيل الخبر

نجحت محمية اشتوم الجميل، في إنقاذ أربع سلاحف بحرية بمحافظة دمياط، بالتعاون مع أحد شباب رجال الأعمال بالمحافظة، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن السلاحف التي تم إنقاذها تنتمي إلى نوعين مختلفين، وتشمل 3 سلاحف من النوع الأخضر وسلحفاة واحدة من النوع ضخمة الرأس، لافتةً إلى أنه تم نقل السلاحف إلى مركز إنقاذ السلاحف بالمحمية لمتابعتها والتأكد من سلامتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط.

وفى خطوة لتعزيز الوعي البيئى، تم عرض تجارب الإنقاذ التي تقوم بها محمية اشتوم الجميل عبر شاشة مخصصة بالمطعم الذي يمتلكه رجل الأعمال، بهدف توعية المواطنين والزوار بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودور المحميات الطبيعية في حماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بهذا التعاون الناجح مؤكدة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة البيئة والمجتمع المدنى فى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجى وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 مقدمة كل الشكر والتقدير لكل من يساهم في الحفاظ على البيئة وتنوعها البيولوجى.