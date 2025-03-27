شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل قطارات مخصوصة بداية من اليوم بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ويتم حجز هذه القطارات من خلال شباك التذاكر وقبل السفر بـ 24 ساعة.

وبيانها كالآتي :

أولاً : اليوم الخميس الموافق 27 / 3 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / نجع حمادى ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 17:00 ويصل نجع حمادى الساعة 00:35 صباح اليوم التالى .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / أسيوط ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسيوط الساعة 03:35 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسوان / أسيوط ) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40 .

ثانياً : يوم الجمعة الموافق 28 / 3 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( نجع حمادى / أسيوط ) حيث يقوم من نجع حمادى الساعة 01:10 ويصل أسيوط الساعة 03:30 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( طنطا / القاهرة ) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( الإسكندرية / القاهرة ) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 14:15 ويصل القاهرة الساعة 17:20 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( المنصورة / الزقازيق / بنها / القاهرة ) حيث يقوم من المنصورة الساعة 15:00 ويصل القاهرة الساعة 18:00 .

ثالثاً : يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الإسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 .

رابعاً : يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025 :

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 .

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالى .

ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط ، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط .