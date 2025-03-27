شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة أنحاء الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام العيد من السبت وحتى الثلاثاء أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة، العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تتراوح من (26 - 29) درجة، وجنوب البلاد (30 - 35) درجة، ودرجات الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء تتراوح بين (14 - 18) درجة.

ويشهد اليوم الخميس 27 مارس 2025 الموافق 27 رمضان، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الخميس: القاهرة

العظمى 36 درجة

الصغرى 24 درجة

الإسكندرية

العظمى 35 درجة

الصغرى 20 درجة

مطروح

العظمى 33 درجة

الصغرى 14 درجة

سوهاج

العظمى 37 درجة

الصغرى 19 درجة

قنا

العظمى 38 درجة

الصغرى 17 درجة

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 18 درجة