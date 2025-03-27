شكرا لقرائتكم خبر عن ذروة الموجة الحارة.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتحذير من الرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على كافة الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



ويشهد اليوم الخميس 27 مارس 2025 الموافق 27 رمضان، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، ليسود طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:-

القاهرة

العظمى 36 درجة

الصغرى 24

الإسكندرية

العظمى 35

الصغرى 20

مطروح

العظمى 33 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 37 درجة

الصغرى 19

قنا

العظمى 38 درجة

الصغرى 17

أسوان

العظمى 38 درجة

الصغرى 18 درجة