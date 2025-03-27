شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يطرح قضيتين جديدتين على منصة المشاركة المجتمعية "حوار" والان مع تفاصيل الخبر

استكمالًا لدور منصة المشاركة المجتمعية "حوار" في تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صُنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء فى مختلف قطاعات الدولة، وكذا استطلاع الرأى العام حيال مختلف القضايا، تم طرح قضيتين جديدتين للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة، وهما: دعم الدولة المصرية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، بما يُسهم فى غرس روح الولاء والانتماء للمواطنين تجاه وطنهم.

وفى هذا الصدد، يتم تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الداعمة لهذا المسار، ومنها: تطوير "قصر الإبداع الفني" بمدينة 6 أكتوبر، والذى يضم مسرحًا يتسع لـ (292) مقعدًا، بالإضافة إلى قاعة تكنولوجيا المعلومات، والتى تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية للشباب، كما يضم مكتبة عامة تحتوي على أكثر من (20) ألف كتابًا فى مختلف المجالات، والتى تشمل إصدارات من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، وعدد كبير من دور النشر، وكذلك مكتبة الطفل، والتى تحتوى على أكثر من (2000) كتابًا ودورية، بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الأطفال.

أما القضية الثانية فهى دعم الدولة المصرية للصناعات النسيجية، حيث أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الصناعة، وذلك في ضوء ما تتمتع به المنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة في مختلف الأسواق، وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتحديث وتطوير الصناعات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق نقلة نوعية في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

أيضًا، يتم تنفيذ العديد من المشروعات، وإبرام بروتوكولات التعاون، وتنفيذ فعاليات داعمة لهذا المسار، ومنها: مشروع زراعة الأقطان قصيرة التيلة بشرق العوينات، والذي يُسهم في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات، وتقليل الضغط على العملة الصعبة. هذا فضلًا عن توقيع عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو (28) مليون دولار، في مجالات صناعة وطباعة وصباغة المنسوجات، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح معرض "COVEREX" للمنسوجات والمفروشات والسجاد في أكتوبر الماضي، والذي يُعد أول فعالية متخصصة في قطاع المفروشات والمراتب والسجاد، حيث ضم مجموعة من خبراء ورواد الصناعة في قطاعات صناعة المنسوجات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المواطنين يمكنهم المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم على منصة حوار وعنوانها https://hewar.idsc.gov.eg وذلك بعد التسجيل فيها، حيث يتم طرح قضيتين جديدتين كل 30 يومًا للحوار المجتمعي بقسم منتدى الحكومة على المنصة؛ بما يسهم في رسم صورة متكاملة عن آراء المواطنين حول الموضوعات محل النقاش.