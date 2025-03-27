شكرا لقرائتكم خبر عن منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. موعد وطريقة الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساندة المالية لهذه الفئة ضمن الفئات الأكثر احتياجا لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

ويستعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة:-

- تبدأ وزارة العمل في صرف منحتي شهر رمضان، وعيد الفطر، للعمالة غير المنتظمة المسجلة اليوم، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.

- عملية الصرف ستتم بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي، للمسجلين فقط لدى قاعدة بيانات وزارة العمل، عن طريق المقاولين والشركات.

- قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر.

- بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليونا و164 ألفا و12 عاملا.

- تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها وزارة العمل ومديرياتها فى مواقع العمل، وفق شروط وضوابط.

- لا يمكن للعامل تسجيل نفسه بقاعدة بيانات وزارة العمل منفردا عن طريق لينكات أو مواقع إلكترونية، والتسجيل عليها أو غيرهم.

- تحصل العمالة غير المنتظمة على 6 منح سنوية فى مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

- تقدر التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية بعد زيادة قيمتها من 500 إلى 1000 جنيه، تقريبا مليار و500 مليون جنيه سنويا.