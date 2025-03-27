شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب الاضطرابات الهضمية وزيادة الوزن.. 7 نصائح قبل تناول كحك العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث عدد من النصائح حول التغذية الصحية السليمة لكحك العيد، وذلك تزامنا مع قرب الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث.

وأكد استاذ التغذية، أنه لكى نتناول الكعك والبسكويت وكل ما تتميز به المائدة المصرية في عيد الفطر بطريقة سليمة وآمنة علينا أن نلتزم بالنصائح التالية:

1- يجب عدم الإسراف في تناول كعك وحلوى العيد، لأنها تحتوى على كمية كبيرة من الدهون والسكر وينتج عنها سعرات حرارية كثيرة، ويؤدى الإفراط فيتناولها إلى حدوث اضطرابات هضمية وزيادة الوزن فيجب تناول 2-3 قطع على فترات متباعدة، لعدم السماح لتراكم الدهون بالجسم.

2- يُعتبر البسكويت أخف أنواع حلوى العيد فهو يحتوي على نسبة معقولة من الدهون، وبالتالي فهو أقل في السعرات الحرارية (50 -80 سعر حرارى) من الكعك والغريبة والبيتي فور، اذا تم تناوله بكمية معقولة بالإضافة لاحتوائه على البيض الذى يرفع من قيمته الغذائية

3- تختلف السعرات الحرارية باختلاف حشو الكعك، وتحتوي الكعكة الواحدة من كعك العيد في المتوسط على حوالى200 سعر حرارى وتزيد في حالة الكعك المحشو بالمكسرات والعجمية، أماقطعة الكعك بالتمر فتحتوي على 180 سعرًا حراريًا تقريبًا، وقطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.

4- بالنسبة للأطفال فإن معدة الصغار تكون أكثر حساسية لتقبل مكونات كعك العيد، مما يسبب عند الكثيرين منهم عسر الهضم والإسهال وتزيد الخطورة في الأطفال المصابين مرضى السكر، لذلك يفضل تقديم البسكويت للأطفال قطعتين فقط.

5- يُعتبر مرضى السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكعك والسكريات بكميات كبيرة (1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط أن تكون نسبة السكر فى الدم مضبوطة وغير مرتفعة، حيث إن مريض السكر يكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من حلوى وكعك العيد

6- كبار السن من ضمن الفئات التي يجب عليها عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد، وذلك لأنهم يعانون أحيانًا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم.

7- يجب على مرضى القولون أن يتابعوا حالاتهم مع الطبيب الخاص بهم لمعرفةالتعليمات الخاصة بالكميات الصحيحة المناسبة مع الحالة.