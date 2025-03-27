شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ يكشف الإجراءات الاستباقية للحفاظ على المحاصيل من ارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن موجات الصيف المبكر بدأت تدق الابواب بقوة ونحن فى بداية فصل الربيع الفلكى، فى استعجال غريب من صيف باقي 80 يوماً على ولادته.

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وفى التقرير التالى نتعرف على الإجراءات الاستباقية للحفاظ على المحاصيل من موجات الحرارة:

‎الري مع اضافة مركبات دعم الامتصاص واستقرار سريان العصارة "الفولفيك ونترات الماغنسيوم وعالي الفسفور واحياناً البوتاسيوم فوسفيت"، خاصة لاشجار الفاكهة

‎دعم أشجار الفاكهة والمحاصيل الصيفية المنزرعة حديثاً بمركبات تحمل الاجهادات "من خلال الرش بسليكات البوتاسيوم والالمونيوم او البوتاسيوم فوسيت بمعدل 8 سم / لتر ".

‎وقف الرش بأى مبيدات خلال أيام الشرد سواء حشرية او فطرية خاصة البساتين اللى في مرحلة التزهير المتفتح و الاخصاب ( الزيتون بالتحديد) .

‎توصية خاصة للعنب البناتي في مناطق وسط الدلتا "اجا ، ميت غمر، المنصورة، السنطة، المحلة "، تعاني البساتين خاصة القديمة من التغيرات في المناخ و الانقلابات في بدايات المواسم المناخية وعدم استيفاء البرودة مبكرا وانخفاضات الحرارة ليلاً في فصل الربيع خلال السنوات الماضية مما اثر على انتاجية الاشجار بطريقة كبيرة واستغلالا لارتفاع الحرارة خلال منتصف هذا الاسبوع فينصح بان يقتصر الازوت على نترات الكالسيوم فقط مع اضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع الري مع تكثيف المعاملة بالكالسيوم بورون والبورون مولوبيدنيوم والزنك .

‎ينصح بتأجيل زراعة العروة الصيفية المبكرة خلال ايام ارتفاع الحرارة "بامية - بطاطا - لب - ذرة – صويا – قطن – فول سوداني " او شتل الخضر والفاكهة الا بعد انتهاء موجة الحرارة العالية .

‎العمل على تقليل معدلات التنفيل فى المحاصيل الثمرية "التنفيل يعني تساقط العقد الحديث" مثل الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان والبامية.

‎محاصرة تعداد بعض الآفات المرتبطة بالحرارة مثل الحشرات القشرية والبق الدقيقي والعنكبوت الاحمر وباقي الحشرات حرشفية الاجنحة زي دودة ورق القطن والديدان ولا من المراقبة والرصد مستمر للزراعات .

‎الوقاية من مجموعة الامراض المحبة للرطوبة الحرة مثل البياض الزغبي على الخضر والدقيقي على المانجو والخوخ والتبقعات واللفحة النارية على التفاح والكمثرى واللطعة الارجوانية على البصل والتوم .

‎إجراء رية هامة جداً لزراعات القصب سواء غرس ربيعي او خلفة مع وضع 4 ك نترات ماغنسيوم عند الرى .

‎ضرورة التهوية الجيدة ‎

‎للصوب الزراعية جوانب الصوبة الغربية والجنوبية لضمان خروج الهواء الساخن واعطاء ريات غزيرة في الصباح الباكر .

‎مزارعي القمح الذى تمت زراعته بالتحديد ، دخل فى مرحلة الطرد أو فى مرحلة الطور اللبني وهم مرحلتين حساستين جدا لاي ارتفاع فى الحرارة بسبب زيادة البخر نتح من السنابل وعدم توازنها مع الامتصاص - بالتالي هام جدا يكون فيه رطوبة ارضية كافية تحت النباتات قبل الموجة الحارة ويتحط مع الرية دي نترات بوتاسيوم مع عالى ماغنسيوم (هام الماغنسيوم) وانسب ميعاد للري الأربعاء على معظم المحافظات.

‎مزارعي البصل والثوم لابد من تكثيف الرش بمركبات التحجيم مثل سترات البوتاسيوم وسلفات البوتاسيوم.

‎مزارعي الفاصوليا الصيفي يجب الرش ضد المن والتربس لانهم سوف يزيدو بسبب الجو المتذبذب المتقلب ولابد من حقن مبيدات اعفان الجذور مع اقرب رية (مون كت 400 جم + 500 جم توبسين ).

‎مزارعي الموالح يجب الرش الوقائي العاجل ضد لفجة الازهار والانثراكنوز والحشرات القشرية (الرش باكروبات منكوزيب مع أزوكسي استروبين).

‎مزارعي الزيتون (الاصناف الاجنبية بالتحديد) يجب الاستعداد لمعالجة الكركبة التى ستحدث فى النمو ولخبطة موسم التزهير والإخصاب.

‎مزارع الدواجن (المفتوحة) ضرورة تغيير الشرب باستمرار للطيور وتكثيف إضافة الأحماض الامينية للإعلاف وكذلك روافع المناعة.