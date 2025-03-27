شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان فى العمرانية يطرح ملابس العيد بأسعار مخفضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض "أهلًا رمضان" في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية بمحافظة الجيزة، ملابس العيد لكل المراحل العمرية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع غذائية أساسية طوال شهر رمضان الكريم.

وعرضت إحدى المشاركات في المعرض، ترنج (من سن 6 أشهر إلى سن 3 سنوات) بـ100 جنيه، ترنج (من سن 4 سنوات إلى سن 10 سنوات) بـ150 جنيهًا، ترنج (من سن 11 سنة إلى سن 18 سنة) بـ200 جنيه، تيشرتات (من سن 1 سنة إلى 3 سنوات) بـ75 جنيهًا، تيشرتات (من سن 3 سنوات إلى 10 سنوات) بـ95 جنيهًا، تيشرتات (من سن 11 سنة إلى 18 سنة) بـ110 جنيهات، بناطيل جيني (كل المراحل العمرية) بـ195 جنيهًا.

وطرح أحد العارضين، بدلة رجالي بـ995 جنيهًا، جاكت رجالي بـ695 جنيهًا، وبالطو رجالي بـ995 جنيهًا، وسويتر رجالي بـ695 جنيهًا، وقميص رجالي بـ295 جنيهًا، وبنطلون رجالي بـ450 جنيهًا، وسويت شيرت رجالي بـ395 جنيهًا، وبلوفر رجالي بـ395 جنيهًا، وبولو شيرت رجالي بـ250 جنيهًا، وتي شيرت رجالي بـ250 جنيهًا، وفيست رجالي بـ495 جنيهًا، وكرافتة رجالي بـ125 جنيهًا، وسويتر حريمي بـ495 جنيهًا، وسويتر أطفالي بـ395 جنيهًا.

ووفر المعرض كعك سادة زنة 1 كجم بـ205 جنيهات، كعك مكسرات زنة 1 كجم بـ245 جنيهًا، كعك ملبن أو عجوة زنة 1 كجم بـ205 جنيهات، وبسكويت سادة نشادر زنة 1 كجم بـ165 جنيهًا، وبسكويت لوكس زنة 1 كجم بـ175 جنيهًا، وبيتي فور زنة 1 كجم بـ245 جنيهًا، وغريبة زنة 1 كجم بـ220 جنيهًا، وعلبة مشكل زنة 1 كجم بـ205 جنيهات، وعلبة مشكل زنة 2 كجم بـ375 جنيهًا، وعلبة مشكل زنة 2.5 كجم بـ460 جنيهًا، وعلبة مشكل زنة 3 كجم بـ575 جنيهًا.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت افتتاح 30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان"، لتغطية كافة قطاعات المحافظة من أحياء ومراكز وقرى ومدن عمرانية جديدة، ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية لهم طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة.



معرض أهلًا رمضان في العمرانية يطرح ملابس لكل الأعمار



معرض أهلًا رمضان في العمرانية يطرح ملابس العيد



ملابس العيد في معرض أهلًا رمضان في العمرانية



ملابس العيد في معرض أهلًا رمضان في العمرانية



ملابس العيد في معرض أهلًا رمضان بالعمرانية



قائمة أسعار ملابس العيد في معرض أهلًا رمضان