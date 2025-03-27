شكرا لقرائتكم خبر عن دعم صحة الجهاز الهضمى أبرزها.. تعرف على فوائد الأرز البنى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد سرور الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن الأرز البني خيارًا مثاليًا لمن يعانون من مشاكل في الهضم، نظرًا لغناه بالألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، كما يعزز صحة البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، مما يحسن امتصاص المغذيات.

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد الأرز البنى الصحية:

تنظيم مستويات السكر في الدم:

نظرًا لاحتوائه على مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم، بعكس الأرز الأبيض. كما أن احتواءه على المغنيسيوم والألياف يساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

حماية القلب والشرايين:

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الحبوب الكاملة مثل الأرز البني يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 21%. فهو يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والمغنيسيوم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والسكتات القلبية.

المساهمة في فقدان الوزن:

نظرًا لغناه بالألياف، فإن الأرز البني يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية ويساهم في التحكم في الوزن. كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد على حرق الدهون بكفاءة أكبر.

تحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي:

يحتوي الأرز البني على نسبة عالية من فيتامينات B، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين وظائف الدماغ والجهاز العصبي، كما تساهم في تقليل التوتر وتعزيز التركيز والذاكرة.

